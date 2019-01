Australië zucht onder extreme hitte

In Australië is het zelden zo heet geweest. De vijftien heetste plaatsen ter wereld bevinden zich momenteel allemaal in dat land, blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van de weerdienst El Dorado. De hoogste temperatuur werd gemeten in de gemeente Tarcoola, in het zuiden van het continent: 49,1 graden Celsius. Het is nog afwachten of de 50 graden wordt gepasseerd.

In Australië is het momenteel zomer, maar dergelijke hoge temperaturen zijn ook voor Australiërs ongebruikelijk. De grens van 50 graden werd voor het laatst overschreden in 1998: In Mardie in het westen van Australië was het toen 50,5 graden. In januari 1960 werd 50,7 graden bereikt op het vliegveld van Oodnadatta in het zuiden van het continent.