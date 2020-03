Australië zet leger in voor handhaving coronamaatregelen

De Australische premier Scott Morrison heeft strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Het Australische leger wordt ingezet om de nieuwe regels te handhaven. De precieze invulling hiervan is nog niet bekend.

Mensen die het land binnenkomen moeten eerst twee weken in quarantaine. Premier Morrison gaf bovendien aan de economie in „een winterslaap” te willen brengen om zo de crisis door te komen. Details hierover maakt hij later bekend, na overleg met de deelstaten.

Australië is bang voor verdere verspreiding, nadat het aantal besmettingen opliep tot meer dan drieduizend. Er zijn inmiddels 13 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.