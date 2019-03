Australië woest op Turkse president Erdogan

De Australische premier Scott Morrison heeft de uitspraken van de Turkse president Erdogan na de aanslag in Nieuw-Zeeland scherp veroordeeld. Erdogan zei op een verkiezingsbijeenkomst dat de aanslagen van de Australiër Brenton Tarrant een aanval waren op Turkije en hemzelf. Hij waarschuwde dat anti-moslim-Australiërs in lijkkisten teruggestuurd zouden worden net als hun grootouders bij Gallipoli.

In de Eerste Wereldoorlog kwamen 8000 Australiërs om het leven bij een bloedige veldslag tegen de Turken in Gallipoli. Deze slag heeft een belangrijke plek in de geschiedenis van Australië. Morrison noemde uitspraken van Erdogan „uitermate beledigend en roekeloos gezien de gespannen situatie.”

Australië heeft de Turkse ambassadeur al ontboden, maar diens excuus is niet aanvaard. Het land wil dat Erdogan de uitspraken terugneemt. Morrison vindt dat Erdogan de beloftes van Kemal Ataturk, de grondlegger van het moderne Turkije, bezoedeld.

Eerder bekritiseerde Nieuw-Zeeland Erdogan al omdat hij beelden van de aanslag gebruikte bij een verkiezingsbijeenkomst.