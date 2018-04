Australië wil monument voor kapitein Cook

De Australische regering wil een nieuw monument creëren ter herdenking van 29 april, de dag dat de Britse ontdekkingsreiziger James Cook in 1770 voor het eerst voet aan land zette op het continent. De attractie komt in Botany Bay, de plaats waar de bemanning van het Britse schip Endeavor de eerste ontmoeting had met de oorspronkelijke bevolking van Australië, de Aboriginals. Dat was een keerpunt in de geschiedenis van het land.

De herdenkingsplaats met aandacht voor twee culturen moet in 2020 klaar zijn, 250 jaar nadat Cook arriveerde en contact maakte met de inheemse bewoners. „Het was de eerste ontmoeting tussen Europeanen en Australische Aboriginals hier aan de oostkust”, zei premier Malcolm Turnbull bij de presentatie van het plan. „Het biedt ons de gelegenheid de zienswijze te tonen vanaf het schip en vanaf het strand”.

Overigens is lang niet iedereen gecharmeerd van het idee. Tegenstanders vinden dit eerbetoon aan de Engelse kolonisten een belediging voor de inheemse bevolking. Recent werd nog een beeld van kapitein Cook besmeurd met verf. Aboriginal-activist Ray Minniecon, die het ‘invasieprotest’ op de nationale feestdag in januari hielp organiseren, reageerde ontsteld. „Het is nog altijd een inval en het is nog altijd een ongewenste inval”.

Cook claimde op 22 augustus 1770 op Possession Island Australië als Brits territorium. De kolonisatie bracht Australië uiteindelijk in de moderne wereld. Het ontwikkelde een succesvolle economie, nieuwe technologie, onafhankelijke rechtsspraak, een democratisch parlement en gedocumenteerd grondbezit. Maar de stammen die naar schatting al 60.000 jaar op het continent leefden werd hun soevereiniteit ontnomen.