Australië: West-Jeruzalem is hoofdstad Israël

Australië heeft West-Jeruzalem officieel erkend als hoofdstad van Israël. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison zaterdag gezegd. Het land zal niet meteen zijn ambassade in Tel Aviv verhuizen naar het westelijk deel van Jeruzalem.

,,Australië erkent nu West-Jeruzalem, waar de Knesset en veel overheidsinstellingen zijn gevestigd, als de hoofdstad van Israël", aldus Morrison. ,,Wij kijken uit naar de verhuizing van onze ambassade naar West-Jeruzalem zodra dat praktisch mogelijk is'', zei hij tegen verslaggevers in Sydney. Hij zei ook dat hij voor de erkenning van een Palestijnse staat is met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Morrison zei in oktober al dat hij open stond voor het verplaatsen van de ambassade. Het eerdere besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen leidde tot woede bij Palestijnen en onbegrip bij veel Arabische landen en westerse bondgenoten.

Israël beschouwt sinds 1980 heel Jeruzalem als zijn hoofdstad, met inbegrip van het oostelijke deel die het na de oorlog in 1967 annexeerde. Het land wil dat alle ambassades daar worden gevestigd.

Voor de internationale gemeenschap speelt Jeruzalem een sleutelrol bij het bereiken van vrede tussen Israëli's en Palestijnen. Daarom zijn er praktisch geen ambassades in Jeruzalem. Nederland verhuisde in 1980 de ambassade naar Tel Aviv.

