Australië weert steenrijke Chinese lobbyist

Een prominente Chinese miljardair komt Australië niet meer in. De autoriteiten hebben de verblijfsvergunning ingetrokken van de steenrijke zakenman Huang Xiangmo, berichten Australische media.

Huang was in Australië actief als lobbyist. Hij doneerde miljoenen dollars aan politieke partijen. Inlichtingendienst ASIO had eerder al aan de bel getrokken over de activiteiten van de gulle geldschieter. De dienst vreesde naar verluidt voor Chinese beïnvloeding van de Australische politiek. De miljardair heeft zelf tegengesproken dat hij een verlengstuk is van de Chinese Communistische Partij.

De projectontwikkelaar is nu gestrand buiten Australië, waar hij sinds 2011 woonde. De zakenman had een permanente verblijfsvergunning, maar die is ingetrokken terwijl hij in het buitenland was. Ook kan hij fluiten naar het Australische staatsburgerschap.

Huang kan het besluit mogelijk nog aanvechten, maar volgens een bron van de Sydney Morning Herald duurt zo procedure „heel erg lang”.