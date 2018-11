Australië versoepelt regels visa werkvakanties

Backpackers die in Australië werk en vakantie willen combineren, kunnen vanaf deze maand sneller in aanmerking komen voor een verlengd visum, zo meldt het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wie bijvoorbeeld gaat werken op een boerderij in Noord-Australië, waar een groot tekort is aan arbeidskrachten, kan een jaar verlenging aanvragen. Ook mag er maximaal twaalf in plaats van zes maanden op één agrarische locatie worden gewerkt. Een werkvisum was in de meeste gevallen slechts een jaar geldig.

Het Working Holiday Maker-visum kan zelfs verlengd worden tot drie jaar, als er in het tweede jaar minimaal zes maanden in een gebied met schaarste aan arbeidskrachten is gewerkt.

Australië is een populaire bestemming voor jongeren die een tussenjaar hebben. Die combineren vaak werk als fruitplukker met een lange reis door het uitgestrekte land. Momenteel zijn er ongeveer 140.000 mensen op zo’n werkvisum in Australië.