Australië trekt staatsburgerschap islamitische geestelijke in

Australië heeft het staatsburgerschap van een islamitische geestelijke, die momenteel vastzit vanwege terroristische activiteiten, ingetrokken. Het is de eerste keer dat Australië het staatsburgerschap van iemand afneemt die nog in het land verblijft.

Het gaat om de geestelijke Abdul Nacer Benbrika die ook een Algerijns paspoort heeft. Hij kreeg 15 jaar gevangenisstraf omdat hij een terreurcel leidde die een bomaanslag wilde plegen in 2005 op een sportevenement in Melbourne. Benbrika heeft zijn straf uitgezeten maar wordt nog vastgehouden. Dat kan maximaal 3 jaar na het einde van de gevangenisstraf volgens de wet, in geval van terreur.

Australië trok vorig jaar het staatsburgerschap in van iemand die in Turkije werd vastgehouden vanwege het ronselen van strijders voor Islamitische Staat.