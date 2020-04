Australië stelt onderzoek in naar ‘coronacruiseschip’

De Australische politie heeft gesproken met de kapitein van een cruiseschip dat in verband is gebracht met honderden coronabesmettingen in Australië. Onderzoekers namen ook elektronische logboeken van de Ruby Princess mee als bewijs in een onderzoek dat is ingesteld. Dat zei politiecommissaris Mick Fuller van de staat New South Wales.

„Ze spraken met de kapitein van het schip en die was buitengewoon behulpzaam”, aldus Fuller tijdens een persconferentie. „Schepen hebben een zwarte doos die erg lijkt op die van internationale vliegtuigen. Die doos en ander bewijsmateriaal hebben we in beslag genomen voor verder onderzoek.”

Het schip bevindt zich al weken in Australische wateren. Ongeveer 2700 passagiers mochten vorige maand zonder gezondheidscontroles van boord, hoewel Australië eigenlijk had besloten cruiseschepen te weren. Naderhand bleken 400 opvarenden besmet te zijn met het coronavirus, vijftien van hen zijn overleden. Dat leidde tot beschuldigingen dat de bemanning de omvang van de ziekte verborgen hield toen toestemming werd gevraagd om van boord te gaan.

Het schip mocht maandag weer aanleggen in een haven ten zuiden van Sydney vanwege de medische toestand aan boord. Zo’n tweehonderd van de circa duizend bemanningsleden van de Ruby Princess vertonen symptomen van het virus. Zieke bemanningsleden krijgen aan boord een medische behandeling of worden naar een ziekenhuis gebracht.