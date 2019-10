Australië steekt miljoenen in waterbeheer

De Australische overheid is van plan om circa 1 miljard Australische dollar (ruim 600 miljoen euro) te investeren in dammen. Nationale en lokale overheden, die het project samen financieren, hopen de schade in de staat New South Wales te beperken. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison bekendgemaakt.

De staat in het zuidoosten van Australië ondergaat momenteel een van de ergste droogtes in mensenheugenis. De waterinvoer bij rivieren en wateropslagplekken bevond zich het laatste halfjaar op het laagste peil ooit gemeten, zo meldt de lokale waterbeheerder. Onder meer de vleesindustrie, katoenboeren en de mijnbouw hebben zwaar te lijden onder het gebrek aan water.

Concreet gaat het geld naar de upgrade van de Wyangala dam, op zo’n 300 kilometer ten westen van Sydney, de hoofdstad van de staat. Een nieuw te bouwen dam moet ongeveer 400 kilometer ten noorden van Sydney verrijzen.

De droogte zorgt niet alleen voor lagere opbrengsten in de agrarische sector en de mijnbouw, maar ook voor natuurbranden. New South Wales kampte vorige week met tientallen branden, die meer dan vijftig huizen hebben verwoest.