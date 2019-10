Australië schrikt van brute slachting paarden

In Australië is geschokt gereageerd op beelden van een slachterij waar voormalige racepaarden worden geschopt, gesleept en schokken krijgen voordat ze worden geslacht. De minister van Landbouw van de staat Queensland heeft onmiddellijk onderzoek ingesteld nadat de beelden via de zender ABC waren verspreid.

In de reportage is te horen hoe een medewerker van het abattoir tegen een paard schreeuwt: „Je gaat sterven, jij klotebeest!”

Jockey Laura Cheshire vond het extra moeilijk om naar de beelden te kijken. Een van de paarden die in het hoofd werd geschoten was het dier waarop ze zelf jarenlang dagelijks reed, War Ends.

De voorman van de Australische racewereld zette vraagtekens bij de reportage. „Er werd gezegd dat de activisten meerdere jaren opnames hebben gemaakt. Waarom hebben ze niet eerder aan de bel getrokken om deze onmenselijke behandeling te stoppen?”