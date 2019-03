Australië rouwt om dood stokoude krokodil

Australië treurt om de dood van de bejaarde zoutwaterkrokodil Bismarck, vernoemd naar de Duitse rijkskanselier uit de 19e eeuw. De inwoners van het stadje Cardwell, ten zuiden van Cairns, hebben besloten half maart een herdenkingsdienst te houden voor het ruim 4,5 meter lange dier dat vermoedelijk door stropers is gedood.

Het kadaver van Bismarck, naar schatting tussen de 80 en 100 jaar oud, werd met kogels achterin de kop aangetroffen in een kreek, vlak bij een plek waar boten te water kunnen worden gelaten. Thea Ormonde, een van de initiatiefneemsters van de „memorial day” sprak tegen de zender ABC van een groot verlies.

„We beschouwden Bismarck als deel van onze gemeenschap. Hij was zo’n goedmoedige ziel voor zover krokodillen dat kunnen zijn. Hij was een van ons”, aldus Ormonde. Ze vertelde het geliefde reptiel, alleen gevaarlijk voor schildpadden, al sinds haar kinderjaren te kennen. Hij lag vaak te zonnen op een zandbank bij de plek waar ze vroeger met haar vader krabben ging vangen. „Hij liet mensen altijd weten dat hij in de buurt was, maar nooit geniepig of agressief”.