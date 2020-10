Australië promoot vakantie in eigen land

De Australische regering is een campagne begonnen om vakantie in eigen land te promoten. Reizen naar onder andere Europa en de VS is komend jaar volgens de regering waarschijnlijk niet mogelijk, zolang er geen vaccin bestaat tegen het coronavirus.

Met een nieuwe binnenlandse toerismecampagne worden Australiërs aangespoord om hun vakantie binnen de landsgrenzen te vieren. In het land waar een op de dertien inwoners in de toeristensector werkt, moet met de Holiday Here This Year-campagne (vakantie hier dit jaar) het lokale toerisme weer op gang komen. De campagne kost 7 miljoen Australische dollar (bijna 4,3 miljoen euro).

„Aangezien onze internationale grenzen naar verwachting in de nabije toekomst gesloten blijven en de zomervakantie nog maar een paar maanden verwijderd is, is dit een oproep aan alle Australiërs om iets nieuws te proberen en om een vakantie in Australië te overwegen,” zei de minister van Toerisme Simon Birmingham. De Australische zomer begint in december.

Voor sommige Australiërs zijn de reismogelijkheden zelfs voor binnenlandse vakanties beperkt. Grenzen van bepaalde provincies zijn vanwege lokale corona-uitbraken gesloten en in Melbourne moeten inwoners binnen 5 kilometer van hun huis blijven. Minister Birmingham zei hierover dat de maatregelen de komende tijd „hopelijk worden versoepeld” en hij spoorde iedereen aan een vakantie te boeken.