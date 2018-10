Australië overweegt verhuizing Israëlische ambassade naar Jeruzalem

Australië overweegt in navolging van de VS zijn ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat heeft premier Scott Morrison gezegd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu toonde zich daar maandag „zeer dankbaar” voor.

De liberaal Morrison zei loyaal te zijn aan de tweestatenoplossing, maar vindt dat dit erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad niet in de weg hoeft te staan.

Morrison weersprak dinsdag berichten dat Indonesië als reactie een handelsovereenkomst zou willen opzeggen.