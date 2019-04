Australië op 18 mei naar de stembus

Australië gaat op 18 mei naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Premier Scott Morrison maakte donderdag de verkiezingsdatum bekend en gaf daarmee als het ware het startsein voor de campagnetijd die vooral zal draaien om de thema’s klimaatverandering en economie, meldt de BBC.

De verkiezingen zullen volgens Morrison „bepalend zijn voor de economie waarin Australiërs leven, niet alleen voor de komende drie jaar, maar voor het komende decennium”, zei hij tijdens een persconferentie. Morrison is pas sinds afgelopen augustus premier na een machtsstrijd binnen Liberale partij. Hij volgde destijds Malcolm Turnbull op.

De vraag is of Morrison een derde termijn voor de conservatieve regering kan afdwingen of dat het stokje wordt overgenomen door Labor onder leiding van Bill Shorten. Alle 150 zetels van het lagerhuis en de helft van de 76 zetels tellende Senaat staan op het spel. De opkomst zal hoe dan ook hoog zijn, omdat Australië stemplicht kent. Bij de vorige verkiezingen was het opkomstpercentage dan ook 95 procent.