Australië meldt recordaantal nieuwe coronagevallen

Australië heeft een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bij nog eens 501 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus.

De meeste nieuwe gevallen zijn gemeld in deelstaat Victoria. Daar hebben de autoriteiten een lockdown ingesteld in Melbourne, de tweede stad van Australië. Inwoners van die metropool moeten vanaf donderdag ook mondkapjes gaan dragen. Het is de eerste plaats in Australië waar de autoriteiten dat verplicht stellen.

De regiopremier van Victoria waarschuwde dat een „verdere gedragsverandering” bij burgers nodig is. Mensen die zich ziek voelden en zich lieten testen op het virus, zouden in negen op de tien gevallen niet in zelfisolatie zijn gegaan voordat die test werd afgenomen. Mensen die zich hadden laten testen, bleven in veel gevallen ook niet thuis terwijl ze op het resultaat zaten te wachten.

De vorige piek in het aantal nieuwe besmettingen is vastgesteld op 28 maart, becijferde persbureau AFP. Toen ging het om 459 nieuwe coronagevallen. In het land met circa 25 miljoen inwoners zijn tot dusver ongeveer 13.000 besmettingen en 128 sterfgevallen gemeld. Dat is veel minder dan in veel Europese landen.