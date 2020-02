Australië kampt na de bosbranden met overstromingen en cycloon

Delen van de oostelijke staten van Australië kampen met overstromingen door zware regenval. Het verkeer is op een aantal plekken ontregeld. Naar verwachting komt in het weekend aan de westkust een tropische cycloon aan land. De extreme weersomstandigheden komen na een lange periode waarin het land werd geteisterd door verwoestende bosbranden.

De Australische autoriteiten verwachten dat de hevige regenval nog dagen aanhoudt. Ze waarschuwen de bevolking voor zware onweersbuien in de staten Queensland en New South Wales. Aan de westkust dreigt de cycloon Damien zich te ontwikkelen tot een orkaan van de op een na zwaarste categorie, met windstoten tot 279 kilometer per uur.

Het natte weer heeft geholpen om de bosbranden van afgelopen maanden te doven. Sinds september verwoestten de branden meer dan 11,7 miljoen hectare land en kwamen 33 mensen om het leven. Ook zijn naar schatting 1 miljard inheemse dieren gedood en meer dan 2500 huizen vernietigd. Autoriteiten waarschuwden echter dat de dreiging nog niet helemaal voorbij is. Ongeveer zestig vuren branden nog steeds in New South Wales en Victoria, de meest dichtbevolkte staten van het land.