Australië gaat vrijwillige brandweer compenseren

Vrijwillige brandweerlieden die langere tijd strijden tegen de razende bosbranden in het land, krijgen een compensatie.

De regering kondigde zondag aan dat brandweerlieden die al zeker tien dagen in touw zijn in de staat New South Wales meteen in aanmerking komen voor de vergoeding van omgerekend circa 190 euro per dag, tot een maximum van 3750 euro per persoon.

„Hoewel we weten dat de vrijwilligers niet betaald hoeven worden voor hun diensten, wil ik niet zien dat vrijwilligers of hun gezinnen de rekeningen niet kunnen betalen of in financiële problemen komen door de onbaatzuchtige inzet die ze leveren”, zei premier Scott Morrison.

De regeling wordt later ook in andere Australische staten van kracht. De compensatie is alleen bedoeld voor vrijwilligers die een eigen bedrijf hebben of voor een midden- of kleinbedrijf werken. Vrijwilligers die in overheidsdienst zijn, krijgen betaald verlof om de branden te bestrijden.

New South Wales heeft het grootste korps vrijwillige brandweer ter wereld met 70.000 mensen.