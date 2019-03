Australië gaat minder migranten toelaten

Australië gaat het aantal nieuwe migranten dat in het land mag blijven verlagen. Per jaar krijgen maximaal 160.000 migranten een verblijfsvergunning. Nu is dat nog 190.000. Daarbij worden de nieuwe Australiërs meer over landelijke gebieden verspreid. Op dit moment komen zij vooral terecht in de drie grote steden Sydney, Brisbane en Melbourne.

Premier Scott Morrison kondigde de nieuwe maatregelen woensdag aan. Waarschijnlijk in mei worden in Australië parlementsverkiezingen gehouden waarbij migratie een belangrijk onderwerp zal zijn.

Australië voert al jaren een strenge, soms omstreden politiek als het gaat om migratie. Vooral de inrichting van opvangcentra op enkele eilanden voor bootvluchtelingen heeft het land veel kritiek opgeleverd.