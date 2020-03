Australië en Nieuw-Zeeland sluiten grenzen om coronavirus

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten hun grenzen voor buitenlanders. De twee landen willen zo verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Mensen die tijdelijk in Australië willen verblijven en mensen die niet over het Australische staatsburgerschap beschikken, komen vanaf vrijdag het land niet meer binnen. Dat zei minister-president Scott Morrison donderdag tegen journalisten in de hoofdstad Canberra. Het reisverbod is ingesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en gaat vrijdagavond (lokale tijd) om 21.00 uur in.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakte donderdag min of meer dezelfde maatregelen bekend. Daar gaat het land donderdag al op slot.