Australië en Iran wisselen gevangenen uit

Australië en Iran hebben gevangenen geruild. Dat zou zijn gebeurd na „zeer gevoelige onderhandelingen”, meldde de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne.

Iran liet twee Australische reisbloggers die sinds juli vastzaten, terugkeren naar huis. Mark Firkin en Jolie King werden opgepakt omdat ze met een drone foto’s zouden hebben gemaakt in een militair gebied. De bloggers waren sinds 2017 bezig met een wereldreis. Volgens minister Payne gaat het goed met de twee.

Kort nadat de vrijlating van de Australiërs was bekendgemaakt, meldde de Iraanse staatstelevisie dat Australië een Iraanse student heeft vrijgelaten. De man, die promotieonderzoek deed aan de universiteit in Brisbane, zat ruim een jaar vast omdat hij Amerikaanse militaire radarapparatuur zou hebben willen kopen om naar Iran te sturen. Volgens de student was het een misverstand en ging het om een apparaat om huidkanker op te sporen. Hij is nu terug in Teheran.

De Australische wetenschapper Kylie Moore-Gilbert zit nog steeds vast in Iran. „Zij is veroordeeld en zit nu al lang in de gevangenis”, aldus Payne. „We accepteren de situatie niet en doen er alles aan haar terug te halen naar Australië.”