Australië doet cruisepassagiers in quarantaine op eiland

Australië laat een cruiseschip met ruim 900 opvarenden naar een vakantie-eiland varen om de mensen daar in quarantaine te plaatsen. Het gaat on de Vasco da Gama dat vrijdag in Perth zou aanleggen maar nu door de autoriteiten richting het Rottnest eiland wordt gedirigeerd.

Australië is doodsbenauwd voor herhaling van een eerder incident waarbij 2700 passagiers van een cruiseschip aan wal kwamen in Sydney en ongecontroleerd het land binnenkwamen. Meer dan 130 mensen bleken later besmet met het coronavirus.

Aan boord van de Vasco da Gama zijn 800 Australiërs en ruim honderd mensen uit Nieuw-Zeeland. Die laatsten worden naar hun eigen land gevlogen.