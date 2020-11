Australië bezorgt post gericht aan plaatsnamen van Aboriginals

De Australische postdienst gaat post bezorgen op adressen waarbij de inheemse plaatsnamen zijn gebruikt. Dat doet de Australia Post naar aanleiding van een online campagne voor het erkennen van de Aboriginals en hun traditionele plaatsnamen in Australië.

„Het erkennen van de traditionele bewaarders van dit land, hun voorouders, hun ouderen en de inzet voor verzoening met inheemse Australiërs is erg belangrijk voor ons,” laat het bedrijf woensdag via Instagram weten. „Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat traditionele plaatsnamen gebruikt kunnen worden bij het verzenden en ontvangen van post.”

Rachael McPhail, een Aboriginal-vrouw, lanceerde de campagne in augustus. Deze werd door bijna 15.000 mensen ondertekend. „Elk gebied op dit continent dat we nu kennen als Australië, heeft een originele plaatsnaam”, zei McPhail. Zo ligt het centrum van Sydney bijvoorbeeld in Eora Nation, Brisbane in Yuggera en Melbourne in Woiworung.

McPhail bedankte Australia Post voor „de eerste belangrijke stap naar de erkenning van traditionele plaatsnamen”. Ze ziet de verandering ook als een stap „in de richting van dekolonisatie”. Inheemse activisten strijden al een lange tijd om de rechten van het inheemse land te erkennen. De Aboriginals verloren hun land toen het continent in de 18e eeuw door Groot-Brittannië werd gekoloniseerd. Volgens het nationale statistiekbureau van Australië identificeert tegenwoordig meer dan 3 procent van de Australiërs zich als inheems.

De volgende stap is volgens McPhail het ontwikkelen van een database met de inheemse plaatsnamen, gecontroleerd door de ouderen van de inheemse bevolking, en verwijzingen naar de moderne postcodes. „De logistiek van dat project zal enorm zijn, omdat er zoveel verschillende landen, of naties, op dit continent bestaan”, zei ze tegen de Australische publieke omroep ABC.