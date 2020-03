Australië beveelt twee cruiseschepen onmiddellijk te vertrekken

Australië heeft de kapiteins van twee buitenlandse cruiseschepen gesommeerd onmiddellijk de wateren van het land te verlaten. Het gaat om een Duits en Italiaans vaartuig.

Op de Duitse MV Artania bleken zeven van de 800 passagiers besmet te zijn met het virus. Het schip ligt in de haven van Sydney. Het andere schip de MSC Magnifica, voer in Australische wateren en is eveneens bevolen deze te verlaten. Op dat schip zouden geen besmettingsgevallen zijn.

Het is niet duidelijk waar de schepen heengaan. De cruisemaatschappijen wilden of konden daarover niets zeggen.

Australië neemt deze week strenge maatregelen tegen cruiseschepen uit angst voor herhaling van een eerder geval waarbij 2700 passagiers van een cruiseschip aan wal kwamen in Sydney en ongecontroleerd het land binnenkwamen. Meer dan 130 opvarenden bleken later besmet met het coronavirus.

In Australië zijn tot donderdag dertien mensen overleden door en 2800 mensen geïnfecteerd met het virus.