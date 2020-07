Australië beperkt terugkeer burgers uit vrees voor corona

Australië beperkt de terugkeer van burgers uit het buitenland omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen weer stijgt. Vanaf maandag mogen dagelijks maximaal 4000 Australiërs of buitenlanders met een verblijfsvergunning het land binnen.

Tot nu toe lag de grens bij 8000. De stap is noodzakelijk om mensen en middelen vrij te maken voor de bestrijding van de jongste virusuitbraak in Melbourne, aldus premier Morrison.

In de stad met vijf miljoen inwoners geldt sinds donderdag weer een uitgaansverbod. De inwoners mogen de komende zes weken alleen nog hun woning verlaten voor werk, artsbezoek, noodzakelijke boodschappen of sport in de buitenlucht. In de stad zijn het afgelopen etmaal 288 nieuwe infecties geteld, een record.