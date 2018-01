Australië: 1,3 miljoen euro voor redden koraal

De Australische regering looft 1,3 miljoen euro uit voor de redding van het koraal in het Great Barrier Reef. „Dit is een open uitnodiging aan onze beste wetenschappers”, zei milieuminister Josh Frydenberg dinsdag. De Australiërs hopen op innovatieve oplossingen om het koraal te beschermen en het rif te genezen.

,,Het koraalrif is het grootste levende wereldwonder zei Frydenberg. Vanwege de omvang van de schade zijn grote denkers nodig, waar ze ook vandaan komen. De afgelopen twee jaar is er op veel plaatsen in het Great Barrier Reef koraalverbleking geconstateerd. Het grootste koraalrif ter wereld ligt voor de Noordoostelijke kust van Australië.