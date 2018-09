Auschwitz-overlever Loridan-Ivens overleden

De Franse cineaste en schrijfster Marceline Loridan-Ivens is dinsdag op negentigjarige leeftijd overleden. Haar tweede echtgenoot was de Nederlandse filmmaker Joris Ivens (1898-1989).

Het overlijden van Loridan is volgens Franse media bekendgemaakt door Jean Veil, de zoon van haar hartsvriendin, de inmiddels overleden ex-minister Simone Veil.

Loridan is vooral bekend door haar getuigenissen over het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau waar ze begin 1944 als vijftienjarig meisje door de nazi's naar werd afgevoerd. Loridan ontmoette daar Simone Veil (1927-2017). Veil werd later als juriste, minister, voorzitter van het Europese Parlement en eerste president van de Stichting ter Herinnering van Shoah een van de bekendste Fransen die de gruwelen in Auschwitz voor het voetlicht bleven brengen. Loridan heeft dat ook haar leven gedaan.

De Franse president Emmanuel Macron twitterde over haar overlijden dat „haar getuigenis en levensles” niet vergeten mogen worden.