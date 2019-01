Aung San Suu Kyi werft investeerders

Ondanks de internationale kritiek wegens de behandeling van de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar, doet regeringsleider Aung San Suu Kyi er alles aan buitenlandse investeerders te werven. Tijdens een bijeenkomst in de voormalige hoofdstad Rangoon probeerde ze maandag buitenlandse zakenlieden te interesseren. „Kom alstublieft naar ons land. Duik in een atmosfeer vol mogelijkheden”.

Aung San Suu Kyi (73) beloofde dat haar kabinet daarvoor een „proactieve aanzet” zal geven. De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede ging niet in op het brute geweld waarmee het leger is tekeergegaan tegen Rohingya. De VN spreken van „etnische zuivering” en volkerenmoord. Naar schatting 700.000 Rohingya zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. Mede door deze crisis heeft de Wereldbank de groeiverwachtingen voor Myanmar voor dit jaar bijgesteld van 6,8 naar 6,2 procent.