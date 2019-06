Audi-bende kan op jarenlange straffen rekenen

Als de drie vermeende gangsters van de vanuit Nederland opererende Audi-bende een volledige bekentenis afleggen, kunnen zij een gevangenisstraf van 2,5 tot bijna 8 jaar verwachten. Dit heeft de rechter in Düsseldorf donderdag in het proces aan de drie laten weten. De Nederlanders staan sinds maandag terecht.

De hoofdverdachte zal ten minste 6,5 jaar gevangenisstraf krijgen, zei de voorzittend rechter. De andere twee verdachten, die naar verluidt slechts betrokken zouden zijn geweest bij een plofkraak op een pinautomaat, moeten in het gunstigste geval rekenen op 2,5 en 3,5 jaar cel.

Sinds enkele jaren is de zogenaamde Audi-bende actief in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Volgens de aanklager was de hoofdverdachte ook betrokken bij plofkraken op zeven geldautomaten in Nedersaksen en Saksen-Anhalt. De verdachten, van 26, 28 en 31 jaar, zijn Nederlanders uit Utrecht. Twee van hen hebben ook de Marokkaanse nationaliteit.

De plofkrakers worden ook wel de Audi-bende genoemd omdat zij op de vlucht slaan met snelle auto’s, zoals de Audi A5. Om uit handen van de politie te blijven, halen ze soms halsbrekende toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.