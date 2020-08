Auckland in Nieuw-Zeeland in lockdown na nieuwe coronagevallen

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft dinsdag een lockdown ingesteld voor Auckland, de grootste stad van het land, na nieuw opgedoken gevallen van het coronavirus.

Nieuw-Zeeland registreerde de eerste lokale besmettingen met het coronavirus in de gemeenschap na 102 dagen, zei de regering. Die heeft meteen maatregelen aangekondigd om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

De autoriteiten hebben vier gevallen van Covid-19 in een huishouden ontdekt van een onbekende bron, en er wordt nu contactonderzoek gedaan om verdere verspreiding te voorkomen, zei premier Ardern.

„Na 102 dagen hebben we onze eerste gevallen van Covid-19 buiten isolatie- of quarantainefaciliteiten. Hoewel we allemaal ongelooflijk hard hebben gewerkt om dit scenario te voorkomen, hebben we ook gepland en ons erop voorbereid”, zei ze.