Athene wil snel 20.000 migranten op vasteland

Griekenland wil voor het einde van dit jaar 20.000 migranten overplaatsen naar het vasteland. Dat meldde de Griekse omroep ERT dinsdag. Het is de bedoeling dat de migranten door heel het land worden opgevangen in onder meer verlaten kazernes en andere legergebouwen.

Volgens de autoriteiten leven nu ruim 36.000 migranten in opvangkampen op Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De kampen, waar migranten onder slechte omstandigheden leven, bieden maar plaats aan in totaal 7500 mensen. De afgelopen drie dagen heeft de regering in Athene al zo’n duizend migranten naar het vasteland over laten plaatsen.

Al jaren is er een migrantenstroom richting Griekenland. Veel mensen in het Midden-Oosten ontvluchten hun thuisland en proberen via Turkije Europa te bereiken. In 2016 sloot Turkije met Europa een migrantendeal. Deze moet ervoor zorgen dat minder asielzoekers oversteken vanuit Turkije.