Athene heeft nu ook standbeeld van Alexander

In het centrum van Athene is vrijdag voor het eerst een standbeeld van Alexander de Grote onthuld. Het bronzen beeld van 3,5 meter toont de legendarische heerser uit de oudheid op zijn paard. Aan de plaatsing ging bijna 30 jaar discussie vooraf. Beeldhouwer Yiannis Pappas voltooide het in 1972.

De Griekse staat besloot in 1992 het beeld te kopen. In die periode ontstond ook het conflict met het 'nieuwe' buurland Macedonië, dat zich had afgescheiden van het uiteenvallende Joegoslavië. Dat het land zich Macedonië noemde wekte veel wrevel in Griekenland, aangezien het de naam is van de Griekse landstreek waar Alexander de Grote vandaan kwam.

De relatie ging verder bergafwaarts naarmate de balkanrepubliek zich steeds meer ging identificeren met de man die in de vierde eeuw voor Christus Perzië onderwierp en een enorm rijk wist te veroveren. In Skopje staat sinds 2011 een ruiterstandbeeld van Alexander dat inclusief sokkel 22 meter uittorent boven de omgeving.

Burgemeester van Athene Giorgios Kaminis benadrukte vrijdag dat de plaatsing van het beeld in zijn stad niets te maken heeft met het dispuut. Op regeringsniveau is de strijdbijl overigens begraven dankzij de naamsverandering van begin dit jaar: het buurland van Griekenland heet nu Republiek Noord-Macedonië.