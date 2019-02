Athene akoord met Noord-Macedonië als lid NAVO

Het Griekse parlement heeft uiteindelijk ingestemd met de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO. In de stemming keurden 153 parlementariërs het plan goed en 140 stemden tegen. Hiermee is een ruzie over de naam van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië na 27 jaar bijgelegd, meldde de krant Kathimerini.

Jarenlang blokkeerde Athene de toetreding van het in 1991 onafhankelijk geworden Macedonië. Griekenland heeft zelf een regio die zo heet en vreesde dat het buurland in de toekomst daar aanspraken op zou willen baseren. Athene heeft zich ook tegen mogelijk EU-lidmaatschap van Macedonië verzet.

Onlangs is de naam van het Balkanland echter veranderd in Noord-Macedonië. Daar blijken de Grieken mee te kunnen leven. Griekenland wordt het eerste NAVO-land dat met het NAVO-lidmaatschap van Noord-Macedonië instemt.

De NAVO bestaat in april 70 jaar en telt nu 29 leden. Het bondgenootschap werd destijds uit vrees voor de Sovjet-Unie opgericht door de VS, Canada en tien West-Europese landen, inclusief Nederland.