Astronautes in ISS gaan weer ruimtewandeling uitvoeren

De Amerikaanse astronautes Jessica Meir en Christina Koch mogen samen weer twee ruimtewandelingen uitvoeren. Op 15 en op 20 januari zullen ze het internationale ruimtestation ISS verlaten. Aan de buitenkant van hun zwevende woning moeten ze een paar accu’s vervangen.

Meir en Koch hadden in oktober ook samen een ruimtewandeling uitgevoerd. Dat was de eerste keer dat twee vrouwen dat samen deden. Eerder deden vrouwen dat steeds samen met een man.

Koch verblijft al sinds maart vorig jaar in het ISS. Ze keert volgende maand terug. Niet eerder was een vrouw zo lang aan een stuk in de ruimte.