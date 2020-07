Astronauten SpaceX in augustus terug

De twee Amerikaanse astronauten die in mei met een ruimtevaartuig van het bedrijf SpaceX het internationale ruimtestation ISS bereikten, keren in augustus terug op aarde. NASA-bestuurder Jim Bridenstine liet vrijdag op Twitter weten dat het vertrek van Douglas Hurley en Bob Behnken gepland staat voor 1 augustus.

Een dag later zouden de twee kunnen landen, maar het precieze tijdstip hangt af van het weer. De capsule zal neerkomen in de Atlantische Oceaan, net zoals de Apollo-capsules in de jaren 60 en 70.

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een commercieel bedrijf mensen in de ruimte bracht. De astronauten maakten bovendien de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011. Het ruimtevaartuig van Hurley en Behnken heet de Crew Dragon. Bouwer SpaceX is het bedrijf van zakenman Elon Musk.