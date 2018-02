Astronauten ISS veilig terug op aarde

Drie astronauten zijn woensdag teruggekeerd op aarde in Kazachstan na een verblijf in het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om de Rus Alexander Misurkin van Roscosmos en de Amerikanen Joe Acaba en Mark Vande Hei van NASA.

Op beelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was te zien hoe de astronauten uit de capsule werden gehaald, nadat die volgens planning om 03.31 uur (Nederlandse tijd) was geland op een steppe in Kazachstan. Daar werden de drie opgevangen door familie en collega’s.

De drie ruimtevaarders waren in september 2017 naar ISS vertrokken en bleven daar 168 dagen. Drie andere astronauten bemannen het ruimtestation momenteel, een Rus, een Amerikaan en een Japanner. Zij krijgen op 21 maart gezelschap van drie nieuwe astronauten.