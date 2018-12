Astronauten ISS veilig geland op aarde

Drie bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS zijn donderdag na een verblijf van 197 dagen in de ruimte veilig op aarde teruggekeerd. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De drie astronauten, de Amerikaanse Serena Aunon-Chancellor, de Rus Sergej Prokopjev en de Duitser Alexander Gers, landden om 06.02 uur (Nederlandse tijd) in een Russische Sojoez-capsule op de Kazachse steppen.

De terugkeer werd extra aandachtig gevolgd, want in augustus was er drukverlies ontstaan in het ISS door een gaatje in de wand van de leefmodule van de bewuste Sojoez. Het euvel werd snel verholpen, maar de oorzaak is nog niet bekend.

Op dit moment zijn weer drie astronauten in het ruimtestation. Het zijn de Amerikaanse Anne McClain, de Rus Oleg Kononenko en de Canadees David Saint-Jacques.