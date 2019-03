Astronaute te dik voor ruimtepak

De allereerste ruimtewandeling vanuit het internationale ruimtestation ISS met alleen vrouwelijke astronauten is op het laatste moment afgeblazen. De Amerikaanse Anne McClain bleek in de ruimte te zijn „uitgezet” en paste niet meer in haar ruimtepak.

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie was McClain 5 centimeter in omvang toegenomen. Omdat er geen vervangend pak voorhanden was, werd haar plaats bij de wandeling met collega-astronaute Christina Koch ingenomen door Nick Hague.

Het komt vaker voor dat ruimtevaarders door de gewichtloosheid in omvang toenemen. De ruggengraat kan uitzetten omdat deze niet zo zwaar wordt belast als op aarde.

Hague en Koch gingen vrijdag naar buiten om batterijen aan de buitenwand te vervangen. De ruimtewandeling duurde ongeveer 6,5 uur en verliep zonder problemen. Afgelopen week waren de twee ook al aan het werk geweest buiten het ruimtestation dat op ongeveer 400 kilometer boven de aarde vliegt.