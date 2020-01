Astronaut zoekt vrouw, om samen naar de maan en terug te gaan

Alleen is maar alleen, ook in de ruimte. Dat moet de Japanse miljardair Yusaku Maezawa hebben gedacht. Hij is sinds kort vrijgezel en over een paar jaar moet hij een commerciële reis rond de maan gaan maken. In een tv-show gaat Maezawa op zoek naar een vriendin, die met hem mee gaat de ruimte in.

Maezawa heeft drie kinderen uit twee eerdere relaties. „Ik ben nu 44. Een gevoel van eenzaamheid en leegte begint me te bekruipen. Ik denk maar aan één ding: van één vrouw houden”, zegt hij in zijn contactadvertentie. „Met mijn toekomstige partner wil ik vanuit de ruimte schreeuwen over onze liefde en over wereldvrede.”

Geïnteresseerden hebben tot vrijdag om zich aan te melden. Daarna gaat Maezawa daten, waarna hij in maart zijn keuze bekendmaakt.

Maezawa is de man achter de grote Japanse fashionwebshop Zozotown. Die heeft hij vorig jaar verkocht aan Yahoo! Japan. Zijn vermogen wordt geschat op zo’n 2 miljard dollar. Van dat geld heeft hij een ruimtereis gekocht bij SpaceX van de even kleurrijke zakenman Elon Musk. Maezawa mag met een stuk of zes passagiers rond de maan vliegen en daarna terugkeren naar de aarde. Musk heeft maandag de contactadvertentie van Maezawa op Twitter gedeeld.

Maezawa heeft ook het meest gedeelde bericht op Twitter op zijn naam staan. Vorig jaar beloofde hij omgerekend ruim 800.000 euro te verdelen onder honderd volgers van zijn account @yousuck2020. Dat bericht werd meer dan 4,3 miljoen keer geretweet.