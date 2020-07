Astronaut bijna terug uit ruimte, zijn vrouw gaat volgend jaar

De Amerikaanse astronaut Bob Behnken, die in mei met de eerste commerciële raket naar de ruimte ging, keert komend weekeinde terug naar de aarde. Voor zijn gezin staat alweer een nieuwe missie op de kalender. Zijn echtgenote, astronaute K. Megan McArthur, gaat volgend jaar namelijk voor een halfjaar naar het internationale ruimtestation ISS. Met hetzelfde vaartuig.

Voor McArthur wordt het haar tweede ruimtereis. Behnken is momenteel voor de derde keer in de ruimte. Ze hebben samen een 6 jaar oude zoon.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de missie van McArthur dinsdag aangekondigd. Haar reisgenoten zijn de Amerikaan Shane Kimbrough, de Fransman Thomas Pesquet en de Japanner Akihiko Hoshide.

Behnken ging met landgenoot Douglas Hurley naar het ruimtestation ISS. Het is de bedoeling dat zij zaterdag het ISS verlaten. Hun capsule moet dan uit de baan rond de aarde zakken. Bij terugkeer in de dampkring heeft het vaartuig een snelheid van ongeveer 28.000 kilometer per uur. De wrijving stelt de capsule bloot aan temperaturen van bijna 2000 graden Celsius. Hangend aan parachutes moet hij zondag in de Atlantische Oceaan of de Golf van Mexico plonzen. De precieze locatie hangt af van het weer rond Florida.

Behnken en Hurley gingen naar de ruimte met een Crew Dragon van het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat heeft als vierde organisatie mensen in een baan rond de aarde weten te brengen. Eerder slaagden de ruimtevaartorganisaties van de Sovjet-Unie/Rusland, de Verenigde Staten en China daar in.