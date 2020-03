Astronaut Al Worden, meest afgezonderde mens ooit, overleden

De Amerikaanse astronaut Al Worden is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij maakte deel uit van de maanmissie Apollo 15 in 1971. Terwijl zijn reisgenoten David Scott en James Irwin afdaalden naar de maan en daar rondwandelden, bleef hij in een baan rond de maan op ze wachten. Op een gegeven moment was hij 3600 kilometer verwijderd van zijn collega’s en zo’n 360.000 kilometer van de rest van de mensheid op aarde. Dat leverde Worden een plek op in het Guinness Book of Records, als de meest afgezonderde mens ooit.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA noemt Worden „een Amerikaanse held wiens prestaties in de ruimte en op aarde nooit zullen worden vergeten”.

Al Worden was opgeleid als straaljagerpiloot in de Amerikaanse luchtmacht. In 1966 werd hij door de NASA aangenomen als astronaut. Tijdens zijn missie draaide hij 74 rondjes rond de maan. „Na elk rondje ging ik naar een raam en zag ik hoe de aarde opkwam achter de maan. Dat was best uniek”, zei hij een paar jaar geleden in een interview.

Tijdens de terugvlucht naar de aarde maakte Worden de eerste ruimtewandeling in de verre ruimte. Dat gebeurde op 300.000 kilometer afstand van de aarde. Tot die tijd waren alle ruimtewandelingen in een baan rond de aarde uitgevoerd, op enkele honderden kilometers hoogte.

In totaal zijn 24 mensen naar de maan en terug geweest. Van hen hebben twaalf op het oppervlak rondgelopen.