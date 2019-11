Asteroïde Ultima Thule hernoemd na controverse

Het rotsblok voorbij de dwergplaneet Pluto dat dit jaar is bezocht door ruimtesonde New Horizons krijgt een nieuwe naam. Ultima Thule, zoals de asteroïde heette, wordt Arrokoth. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Op de naam Ultima Thule was kritiek omdat die wordt geassocieerd met het nazisme.

De naam Ultima Thule, komt van de oude Grieken en Romeinen. Voor hen was Thule een mythisch eiland in het hoge noorden. Het Thule-Gesellschaft, dat aan de wieg stond van de NSDAP van Adolf Hitler, beschouwde Thule als plek waar het Arische ras zijn oorsprong vond.

De nieuwe naam Arrokoth betekent ‘de hemel’ in de Indiaanse taal Algonkisch. De naamswijziging werd dinsdag officieel bekendgemaakt. In de verklaring die NASA daarover naar buiten bracht, staat overigens niets over de controverse.

De in 2006 gelanceerde ruimtesonde New Horizons vloog begin dit jaar voorbij de asteroïde. Dat gebeurde op 6,6 miljard kilometer afstand van de aarde. Nog nooit is een object zo ver weg van dichtbij bestudeerd.