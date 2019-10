Assyrische Juliet kan misschien nooit meer lopen

Terwijl de Turkse aanvallen op Noord-Syrië doorgaan, druppelen berichten over slachtoffers binnen. Onder hen zijn ook christenen.

Fadi Habsuno en zijn vrouw Juliet Nicola liggen in het ziekenhuis in Qamishli, een stad met een grote christelijke minderheid vlakbij de Turkse grens. Het christelijk-Assyrisch echtpaar raakte woensdag gewond toen hun huis onder Turks artillerievuur kwam te liggen.

Malek Hanna, werkzaam voor de christelijke hulpverleningsorganisatie Syriac Cross in Qamishli, bezocht het echtpaar donderdag. „De situatie van de man is nu stabiel, maar de situatie van de vrouw is onzeker. Zij heeft veel verschillende verwondingen opgelopen. Mogelijk zijn haar ruggenwervels beschadigd waardoor ze misschien nooit meer kan lopen”, laat ze weten.

Vlakbij grens

De twee waren met hun kinderen in hun woning in de wijk Bashiriye in Qamishli, toen vanaf Turks grondgebied het vuur werd geopend. De kinderen bleven ongedeerd. Aan vluchten denkt de familie echter niet. „Ik zal mijn land niet verlaten”, zei Fadi donderdag op Assyria TV vanaf zijn ziekenhuisbed. „Ik ben een Assyriër en ik blijf hier.”

De wijk Bashiriye ligt op een steenworp afstand van de Turkse grens. Bij de aanval van woensdag werd zeker één islamitische inwoner van de wijk dodelijk getroffen.

Sommige Assyriërs stellen dat het door de Koerden gedomineerde Noord-Syrische leger SDF eerst de Turkse grensstad Nusaybin heeft aangevallen. Dat zou met opzet gedaan zijn vanuit de overwegend christelijke wijk Bashiriye, om daarmee een Turkse tegenaanval uit te lokken en zo christelijke slachtoffers te maken.

Malek Hanna wijst die theorie van de hand. „De Turken vallen alle buurten aan die dicht bij de grens liggen, en ze maken daarbij geen onderscheid tussen de bewoners van die wijken.” Hij sluit niet uit dat Nusaybin vanuit Syrië is aangevallen, maar dan als reactie op het Turkse leger.

Zijn organisatie Syriac Cross probeert op het moment in beeld te krijgen wie er hulp nodig heeft. „Maar dat is niet makkelijk. Het is op het moment gevaarlijk voor iedereen die zich in de grensplaatsen bevindt.”

Meer doden

Ook uit andere plaatsen dichtbij de grens komen berichten van doden en gewonden. Met name Al-Malikiyah in de uiterste oostpunt van Syrië en het overwegend Arabische Tell Abyad hebben zwaar onder vuur gelegen. Het is echter moeilijk om berichten over doden en gewonden onafhankelijk te verifiëren.