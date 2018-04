Assemblee eerder bijeen voor opvolger Castro

De Nationale Assemblee van Cuba komt woensdag bijeen om een opvolger te kiezen voor president Raúl Castro, die na twee ambtstermijnen afzwaait. Dat meldt de Cubaanse staatszender Radio Rebelde.

Het in maart gekozen parlement zou eerst donderdag bijeenkomen om een nieuwe president te kiezen, maar dat is een dag vervroegd. Onduidelijk is of de bijeenkomst nu twee dagen gaat duren en op welke dag de president zal worden benoemd. In Cuba worden geen presidentsverkiezingen gehouden, maar wordt de president gekozen door de parlementariërs van de Nationale Assemblee.

Eerder zou de de 86-jarige president van Cuba al op 24 februari vertrekken, maar dat werd verschoven door de drukke nasleep van de orkaan Irma.

Het zal de eerste keer zijn dat het land niet meer geregeerd wordt door de Castro-familie sinds het begin van de jaren zestig. Raúl Castro zou zo goed als zeker worden vervangen door de huidige eerste vicepresident Miguel Diaz-Canel (57). Castro zal wel hoofd blijven van de Communistische Partij, de enige politieke partij van Cuba.

Raúl Castro volgde in 2008 zijn broer Fidel op die met zijn gezondheid kwakkelde. ‘El Lider’ stierf in november 2016 op 90-jarige leeftijd.