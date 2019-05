Assange veroordeeld tot 50 weken cel

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in Groot-Brittanniƫ veroordeeld tot 50 weken gevangenisstraf. Hij beging een strafbaar feit toen hij zeven jaar geleden onderdook in de Ecuadoraanse ambassade terwijl hij op borgtocht vrij was.

Assange vluchtte destijds naar de diplomatieke post in Londen om zijn overlevering aan Zweden te voorkomen. Daar onderzochten de autoriteiten of hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Assange sprak die beschuldigingen tegen, maar wilde toch niet naar Zweden. Hij vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

De Zweedse autoriteiten hebben hun onderzoek inmiddels gestaakt, maar de VS hebben wel om de uitlevering van Assange gevraagd. Dat gebeurde nadat de Britse autoriteiten hem eerder deze maand uit de ambassade hadden gehaald. Ecuador wilde hem niet langer onderdak bieden en had zijn asiel ingetrokken.