Assange verliest rechtszaak tegen Ecuador

WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft bot gevangen voor de rechter in Ecuador. De Australiër maakte tevergeefs bezwaar tegen de aanscherping van zijn huisregels in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Londen.

Assange verblijft al jaren in de ambassade. De Australiër meldde zich daar in 2012, toen een Britse rechtbank groen licht gaf voor zijn uitlevering aan Zweden. Hij vreesde dat de Zweedse autoriteiten hem zouden kunnen overdragen aan de Verenigde Staten. Daar zou hij dan vervolgd kunnen worden voor het publiceren van geheime informatie.

De relatie tussen Assange en zijn gastheren is inmiddels verzuurd. De WikiLeaks-oprichter kreeg onlangs te horen dat hij onder meer zijn eigen medische kosten moet gaan betalen. Daarop spande hij een rechtszaak aan tegen de Ecuadoraanse regering.

De rechter ging niet mee in de bezwaren van de Australiër, omdat het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zeggenschap heeft over zijn leefomstandigheden. De advocaten van Assange kondigden direct aan die uitspraak te zullen aanvechten.

Assange legde maandag vanuit de ambassade telefonisch een verklaring af tijdens de behandeling van zijn zaak in Ecuador. Hij beweerde dat president Lenin Moreno al heeft besloten zijn asiel te beëindigen, al zou het bevel daartoe nog niet zijn gegeven. De regering zou hem aan de VS willen overdragen.

De vertegenwoordiger van de staat sprak dat tegen. „Als meneer Assange wil blijven en zich aan de regels houdt, mag hij zo lang in de ambassade blijven als hij wil”, zei procureur-generaal Inigo Salvador. Hij stelde dat het verblijf van Assange zijn land al 5,2 miljoen euro heeft gekost.