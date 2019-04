„Assange niet naar land met doodstraf”

Ecuador heeft de medeoprichter van de website WikiLeaks, Julian Assange, uit de ambassade in Londen laten halen met garanties over zijn uitlevering. Hij kan geen doodstraf krijgen, aldus president Lenín Moreno.

Moreno maakte een einde aan het asiel, nadat hij van zijn minister van Buitenlandse Zaken, José Valencia, een rapport had gekregen over het gedrag van de Australiër Assange in de ambassade. In het rapport moet staan dat Assange de voorwaarden voor zijn verblijf schendt, omdat de Ecuadoraanse autoriteiten daar al tijden over klagen. Hij zou bovendien de Ecuadoraanse schatkist een miljoen dollar per jaar kosten.

Nadat Moreno het asiel had ingetrokken, heeft de Londense politie op verzoek van de ambassade Assange verwijderd. Hij werd uit het gebouw gedragen en naar een politieauto gevoerd. Hij was toen hij in 2012 in de ambassade kwam op borgtocht vrij en heeft dus ook de voorwaarden van zijn borgtocht geschonden.

Moreno heeft verklaard dat hij van de Britse autoriteiten de verzekering heeft gekregen dat Assange niet door de Britten wordt uitgeleverd aan een land waar hij de doodstraf kan krijgen. Assange heeft geheime informatie van de Amerikaanse defensie verspreid.