„Assange kan elk moment worden uitgezet”

Ecuador kan elk moment de Australische WikiLeaks-activist Julian Assange uit de ambassade in Londen zetten. Het land zegt met Groot-Brittannië afspraken te hebben gemaakt over de arrestatie van Assange, meldt WikiLeaks op Twitter.

Ecuador zelf wil niet reageren op het bericht. Volgens WikiLeaks werd de organisatie getipt door een hoge Ecuadoraanse official.

De WikiLeaks-oprichter verblijft al sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Londen. Hij kreeg daar asiel, maar het land wil niet langer onderdak bieden aan hem. De activist vreest dat hij zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten als hij het gebouw verlaat. In de VS zou hij dan vervolgd kunnen worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite.