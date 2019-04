Assange eist 9 ton van Zweedse staat

WikiLeaks-oprichter Julian Assange eist 9,25 miljoen kronen, omgerekend 890.000 euro, van de Zweedse staat als schadeloosstelling in verband met de aanklachten die tegen hem zijn ingediend wegens verkrachting. Dat meldt de krant Svenska Dagbladet.

De Australiër heeft veel advocatenkosten wegens deze slepende affaire, maar heeft daarvoor geen financiële compensatie gekregen. Assange zocht in juni 2012 zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen om aanhouding en uitlevering aan Zweden te voorkomen. De officier van justitie in Stockholm trok uiteindelijk in 2017 het arrestatiebevel in en liet de zaak verder rusten.

Assange moet strafvervolging in de VS vrezen wegens het verspreiden van gevoelige informatie over het Amerikaanse optreden in de oorlogen in Afghanistan en Irak. Daarvoor zou hij levenslang kunnen krijgen. WikiLeaks bracht vrijdag het bericht dat Assange „binnen enkele uren of dagen” de Ecuadoraanse ambassade uit moet. Minister van Buitenlandse Zaken José Valencia Amores vertelde echter dat dat ‘nieuws’ maanden oud is.