Assad: Westen mist controle en geloofwaardigheid

Het Westen is alle invloed en geloofwaardigheid kwijt in het conflict in het Midden-Oosten en voerde daarom maar een raketaanval op Syrië uit onder leiding van de VS. Dit zei de Syrische president Assad in een reactie op aanvallen op zijn land in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Volgens Assad weerhouden die hem er niet van „de strijd tegen terrorisme in alle hoeken en gaten van Syrië voort te zetten” en de terroristen te verslaan. De belangrijkste strijdgroepen die Assads regime in de zeven jaar durende burgeroorlog bedreigen zijn soennitische extremisten. Onder de rebellen die vlakbij Damascus bolwerken hebben zijn die van Islamitische Staat en van Jaish al-Islam (Leger van de Islam). De strijders van Jaish al-Islam hebben zaterdag hun bolwerk Douma definitief verlaten en zijn in overleg met Rusland in bussen naar Noord-Syrië gegaan.

In Douma waren er 7 april meldingen van een gifgasgasaanval die tot de westerse aanvallen hebben geleid.